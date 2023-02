Poznáte to – lekárnik vám pri predaji spreja do nosa povie rutinnú vetu: Nepoužívajte ho viac ako týždeň, maximálne desať dní. Informácia je užitočná, ale málokto ju berie vážne, hlavne ak chrípka či prechladnutie trápia človeka dlhšie ako týždeň. Veď žiť treba! A s upchatým nosom to nejde, takže jeden sprej je pod vankúšom, druhý v aute, tretí v kabelke, a keď sa nedá dýchať, stačí len vstrek… „Nosové spreje však môžu byť naozaj návykové,“ hovorí farmaceut PharmDr. Dávid Ferko z lekárne Agel.

Pozor na sympatomimetiká

Nosové spreje a kvapky sú liečivé prípravky určené na lokálne po­užitie na zníženie opuchnutej nosovej sliznice, ktorá je častým prejavom zápalu, najčastejšie pri virózach. „Tieto spreje, ktoré nazývame lokálnymi dekongestívami, prinášajú rýchlu úľavu pri nepríjemných prejavoch upchatého nosa, pocitu plných dutín, ale aj pri alergických nádchach. Existuje niekoľko typov lokálnych dekongestív vrátane priamych sympatomimetík, antihistaminík, kortikoidov a prípravkov na báze soľného roztoku,“ hovorí farmaceut z košickej lekárne. Nebezpečenstvo podľa neho predstavuje nesprávne použitie týchto prípravkov, predovšetkým zo skupiny sympatomimetík. „Hovoríme o prípravkoch s obsahom xylometazolínu, nafazolínu, oxymetazolínu a tramazolínu,“ hovorí farmaceut.

Lokálne pôsobiace dekongestíva, hlavne zo skupiny sympatomimetík, odporúča používať maximálne trikrát denne, podľa potreby. Neodporúča ich používať dlhšie ako týždeň, niektoré prípravky je možné používať maximálne dva týždne.

Prečo sa to deje

Hoci nám nosové spreje dokážu pomôcť, ak ich používame dlho a veľa, môžu narobiť aj problémy. „Ak hovoríme o prípravkoch s obsahom priamych sympatomimetík, pri dlhodobej stimulácii buniek nosovej sliznice sa v bunkách aktivujú také pochody, ktoré spôsobia oslabenie ich vnímavosti voči účinnej zložke lokálnych dekongestív. Tieto pochody v bunkách tela sú normálnou obrannou reakciou, ktorej cieľom je zníženie ich nadmernej stimulácie. Zvýšenie dávky liečiva pri ich zníženej účinnosti má len krátkodobý úspech. Mechanizmus oslabenia reakcie po použití nosových sprejov je okamžitý, no pocit nedostatočného účinku liečiva sa objavuje až po niekoľkých dňoch či týždňoch pravidelného používania,“ vysvetľuje mechanizmus získania závislosti farmaceut.

Fyzická závislosť na používaní týchto nosových sprejov a kvapiek sa prejavuje opuchom sliznice a pocitom plného nosa. „Lokálne dekongestíva na báze soľného roztoku a antihistaminík nevyvolávajú fyzickú závislosť,“ vysvetľuje farmaceut.

Radšej sa napariť

Ak dlho používate nosový sprej, k pocitu plného nosa sa pridružia nové prejavy – chrapot, sťažené dýchanie, zhoršený čuch, krvácanie z nosa, bolesť hlavy či nosová reč. Nič z toho nie je príjemné, a tak začínate používať nosové dekongestíva ešte častejšie… To však nemusia byť jediné nepríjemnosti – najhorším scenárom je vznik defektov nosovej priehradky, ktorý sa dá napraviť už len chirurgicky.

Mnohokrát je pri problémoch postačujúce využiť napríklad naparovanie nad horúcou vodou s rozpustenou soľou, prípadne s pridaným éterickým olejom, ako je eukalyptus a dúška materina. Táto kúra nielenže účinne uvoľňuje dutiny, aj samotné prírodné esenciálne oleje majú antibakteriálne a antivirotické účinky, zvlhčujú sliznicu a stimulujú riasinkový epitel, ktorý posúva hlieny z dutín smerom von.

Bez rizika

„Alternatívou sú veľmi účinné soľné roztoky, ktoré sú hypertonické. To znamená, že sliznicu nosa sťahujú a uvoľnia upchatý nos bez rizika vzniku závislosti. Preventívne odporúčame nosové preplachy a používanie nosových sprejov s fyziologickým roztokom soli, ktorý účinne odstraňuje z nosovej sliznice alergény, prach a nečistoty. Lekárne majú v ponuke aj spreje na báze soľného roztoku s pridanými látkami, ako je Aloe vera, ktoré navyše hojí sliznicu nosa, alebo s obsahom mangánu a medi, ktorá je virocídna a baktericídna,“ hovorí farmaceut.

V prípade alergickej nádchy odporúča aj použitie lokálnych a celkových antihistaminík. „Vhodné sú tiež kortikosteroidné spreje (mometazón), ktoré sa dajú kúpiť aj bez lekárskeho predpisu. Lokálne dekongestíva s obsahom sympatomimetík by mali byť len núdzovým riešením, napríklad v prípade nemožnosti využitia spomenutých spôsobov, v práci, na cestách a podobne,“ doplnil PharmDr. Ferko.

Trik na odvykanie

Keď už sa dostanete do bludného kruhu závislosti, netreba v ňom zotrvať, ale skúšať si odvyknúť. Farmaceut Dávid Ferko hovorí, že ak už je človek fyzicky závislý od používania lokálnych dekongestív, je veľkým úspechom postupné znižovanie pravidelnosti vstrekov. Skrátka, siahnite po spreji menej často.

Oklamať telo môžete aj tým, že si vstreknete prípravok len do jednej nosovej dierky a skombinujete použitím hypertonických sprejov na báze soľného roztoku.

Ak pociťujete zhoršenie symptómov a máte pocit, že znižovanie dávok nie je zvládnuteľné, je čas navštíviť lekára. Ten vás zdiagnostikuje, skontroluje nosovú sliznicu, naordinuje prípravky, ktoré potlačia symptómy vzniknuté zo závislosti, a určí ďalší postup.