Jarné kvety nie sú horké, tvrdé, štipľavé, ako to býva pri starších kvetoch, preto sú výborné nielen do liečivých čajov, ale aj do šalátov, smoothie či zákuskov. Možno by ste sa čudovali, čo všetko sa dá na lúke zjesť. Zďaleka to nie je len medvedí cesnak, ale aj žihľava, prvosienky, pastierska kapsička, fialky, kuračka či kozia noha.

Vylisované kvety a byliny sú krásna jedlá ozdoba. Zdroj: Archív NMH