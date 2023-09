Prírodná kozmetika má mnoho benefitov, no treba vedieť, ako s ňou narábať a aké produkty či značky si vyberať. Lenka Plšková a Lýdia Cabuková z českej firmy s prírodnou kozmetikou, ktorá čoskoro oslávi tridsiate výročie na trhu, vyvrátili niekoľko mýtov, s ktorými sa často stretávajú.

Ružová voda – nielen hydratuje, ale dokonca sa dá využiť ako fixačný sprej na mejkap. Ale pozor, ak nájdete v regáli podozrivo lacnú ružovú vodu, pravdepodobne ani nie je z ruže. Na 20 kvapiek (1 ml) ružového oleja sa totiž spotrebujú až 4 kilá okvetných plátkov ruže. Zdroj: Purity vision

Je nebezpečná

V prírode je viacero silných látok, ktoré nemusia vyhovovať každému, no často za tvrdením o nebezepčenstve prírodnej kozmetiky treba hľadať jej nesprávne použitie. Lýdia upresňuje: „Poviem príklad z praxe. Pani si prečítala, že škorica skvele funguje na celulitídu, ale už si ďalej neprečítala bezpečný spôsob používania a dala si do vane celú fľaštičku oleja. Tie treba riediť v tuku, a keď to nespravila, skutočne si týmto kúpeľom spôsobila popáleniny. Príroda v tomto prípade ukázala svoju silu, preto treba postupovať podľa návodu.“