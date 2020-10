Keď sme sa pred pár dňami v niekoľkých lekárňach informovali, či majú vakcínu proti chrípke, dostali sme zamietavú odpoveď. V jednej nám dokonca povedali, že to, čo prišlo, sa rozchytalo za týždeň a už ani nič nebude. Epidemiologička prof. Zuzana Krištúfková však tvrdí, že vakcíny by sa na trhu ešte mali objaviť. „Očkovať sa proti chrípke, ktorá postihuje Slovensko väčšinou v januári, sa dá aj v novembri či začiatkom budúceho roka, je skrátka čas,“ upokojuje. Na druhej strane odporúča zarezervovať si vo svojej lekárni pre každý prípad vakcínu.

S očkovaním to zvládnete lepšie

Ministerstvo zdravotníctva údajne zabezpečilo na tento rok asi 240 000 vakcín proti chrípke. Či to bude postačovať, uvidíme. Posledné roky sa necháva očkovať len asi 5 percent populácie, možno to však pandémia koronavírusu zmení. Odborníci totiž dávajú do pozornosti to, že očkovanie proti chrípke môže pomôcť ochrániť organizmus v tom prípade, že dostanete COVID-19.

Ak dostanete chrípku, oslabené telo už nebude potom vládať zabojovať s koronavírusom, a opačne, ak najskôr prekonáte COVID-19 a následne dostanete chrípku, môžu prísť vážne komplikácie. Nakaziť sa však môžete aj oboma vírusmi naraz. Aj vtedy môže ísť o katastrofu. Úmrtnosť na chrípku je desaťnásobne nižšia ako pri COVID-19, ktorý zanecháva aj trvalé následky na mozgu, pľúcach, pečeni, očiach a iných miestach organizmu.

Čo je pravdy na teórii, že ak nebude dostať vakcínu proti chrípke, nahradí ju aspoň vakcína proti pneumokokom, ktorá ochráni pred zápalom pľúc? „Nie, nie je to náhrada. Ale najmä seniorom a chronicky chorým sa odporúča, aby sa zaočkovali aj proti pneumokokom. Preplácajú to zdravotné poisťovne,“ hovorí profesorka Krištúfková. „Proti vírusu chrípky aj proti baktérii pneumokoka sa dá zaočkovať naraz – do jedného ramena jedna vakcína, do druhého druhá,“ odporúča. Rozdiel medzi týmito dvoma vakcínami je ten, že kým proti chrípke sa treba očkovať každý rok, pretože sa mení jej zloženie, proti pneumokokom stačí iba raz, jednou dávkou a už sa nepreočkováva.

Treba si urobiť test na COVID-19?

Na očkovanie treba prísť zdravý. No čo ak je človek nakazený koronavírusom a netuší o tom? Treba si teda predtým urobiť test? „Nie je to potrebné, ak nemáte príznaky ochorenia, ak ste neboli v kontakte s niekým pozitívnym alebo ste sa nezúčastnili na rizikovej akcii, napríklad na svadbe, oslave alebo inom hromadnom podujatí,“ hovorí epidemiologička.

Pozor na ponuky v práci

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) na svojom webovom portáli upozorňuje na praktiky niektorých zamestnávateľov, ktorí ponúkajú ľuďom, že ich zaočkujú proti chrípke. Majú len požiadať svojho lekára, aby im vystavil recept na vakcínu a v práci im ju podá iný lekár. „Takúto nezmyslenú požiadavku treba odmietnuť,“ odkazuje SVLS. Podanie akejkoľvek vakcíny je v kompetencii vášho ošetrujúceho lekára, ktorý vám odoberie anamnézu, zváži správne načasovanie očkovania, správnu kombináciu, správne podanie aj správne zaznamenanie do zdravotnej karty typu aj šarže očkovacej látky. Celý text nájdete TU.

Pred očkovaním podpisujete informovaný súhlas.