Záchvatové prejedanie alebo tiež „binge eating“ patrí medzi poruchy príjmu potravy, podobne ako anorexia a bulímia. Výčitky nie sú namieste ani obviňovanie sa z nedostatku pevnej vôle. Ide o psychickú poruchu, ktorú by ste nemali podceniť. Môže mať totiž vážnejšie príčiny.

Nutkanie jesť

Keď príde záchvat, uvedomte si, že ide iba o nutkavé myšlienky. Je to chybný signál mozgu, ktorý nemusíte poslúchnuť Zdroj: Shutterstock

Ak trpíte touto poruchou, pravidelne strácate kontrolu nad jedením. Pre záchvat je typická rýchla nutkavá konzumácia obrovského množstva kalórií. Nejete preto, že máte hlad, jednoducho v tej chvíli potrebujete napchávať sa hlava-nehlava.

Keď sa to spustí, je preč odhodlanie, že na návšteve budete striedmi. V hlave to zrazu doslova precvakne a vy do seba nekontrolovateľne hlcete všetko, čo máte na dosah – slané, sladké, slané… Už dávno nie ste hladní ani vám to nemusí vyslovene chutiť, dôležité je rýchlo to dostať do seba. A veľa! Vtedy cítite psychické uspokojenie, no keď záchvat pominie, okrem nepríjemne plného brucha sa dostavia výčitky a zníženie sebavedomia. Najmä keď ručička na váhe neúprosne stúpa.

Radšej sa začnite vyhýbať spoločenským akciám, na ktorých najľahšie prichádzate o sebakontrolu. Lenže potom to na vás príde na gauči pri telke. Po diétnej večeri si najprv dáte len nejakú maličkosť a ani neviete ako a už sa zase veziete na tobogane prepchávania. V tej chvíli je jedlo najdôležitejšie na svete, nedá sa mu odolať. A na utlmenie výčitiek sa opakujete – veď od zajtra už budem jesť s rozvahou.