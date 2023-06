Predstavte si situáciu, že vy alebo váš blízky urgentne potrebujete ťažkú operáciu a lekár vám povie: Nepôjde to, nemáme krv. Na takýto scenár azda nikto nemyslí, veď krv je predsa na operačke samozrejmosť tak ako skalpel. Viac nás zaujíma, či je operatér šikovný. Oddelenie, na ktorom denne doslova nalejú do pacientov litre krvi, je aj onkológia. Bez krvných prípravkov by ľudia nemohli podstúpiť liečbu. Z krvnej plazmy sa vyrába aj viacero liekov. Skrátka, krv potrebujeme.

Anketa Boli ste niekedy darovať krv? áno 0% nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Pre zdravotníkov sú hlavne letné mesiace zaťažkávacou skúškou, keď sú mnohí pravidelní darcovia na dovolenkách. Aj preto sa každoročne opakujú prosby, aby sa ľudia prišli podeliť o svoju krv s niekým, kto ju potrebuje.

Začala v devätnástich

Darovanie krvi je jednou z najvzácnejších a najšľachetnejších foriem dobrovoľnej pomoci, ktorú môže poskytnúť človek človeku. Vedúca sestra onkologického oddelenia nemocnice v Skalici PhDr. Jana Valachovičová a jej brat Marián Valachovič sú obdivuhodným príkladom nezištnej pomoci iným. A nielen tým, že Janka pracuje s ľuďmi trpiacimi rakovinou, ale aj ich prístupom k darovaniu krvi. Spolu už darovali krv a krvné doštičky neuveriteľných 155-krát.

Jana Valachovičová začala s darovaním krvi vo svojich devätnástich rokoch a prišlo jej to úplne prirodzené. „Vyplynulo to z mojej povahy a môjho povolania, ktoré mi je poslaním. Môj názor je, že čo urobíme pre seba, zostáva len nám, no to, čo urobíme pre iných, zostáva večným. V práci vidím, že takmer každý môj pacient potrebuje túto životne dôležitú tekutinu, preto som sa ani nikdy nezamyslela, že by som to nerobila. Každý odber je pre mňa výnimočný, lebo viem, že niekomu pomáham,“ hovorí sestra, ktorá je vždy ochotná pomôcť.

Nechce prestať

Krv nikdy nedarovala preto, aby dostala nejaké ocenenie, no nedávno si prebrala zlatú Jánskeho plaketu za 31 odberov krvi. Pri tomto čísle určite neplánuje ostať. „Chcela by som povzbudiť aj ostatných k darovaniu. Darcov ani životodarnej tekutiny nikdy nebude dosť. Každému by som odkázala, že by sme tu mali byť pre druhých. Darovať krv môže veľakrát znamenať darovať život,“ uzatvorila Jana Valachovičová.

Aj jej brat Marián, ktorý pracuje v inom odvetví ako vedúci oddelenia dopravy, začal s darovaním krvi v 19 rokoch počas základnej vojenskej služby. Za sebou má aj s odbermi trombocytov, ktoré sú ohodnotené ako dva odbery, 124 darovaní.

Doma má všetky možné ocenenia, ktoré sa udeľujú za darcovstvo, no podobne ako jeho sestra, nerobí to pre ne. Marián je dokonca vlastníkom zlatej aj diamantovej Jánskeho plakety a medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického si bol osobne prevziať v sídle Medzinárodného výboru Červeného kríža v Ženeve. A hoci nie vždy je možné poznať konkrétneho človeka, ktorému darca pomohol, v minulom zamestnaní napríklad potreboval krv kvôli ťažkej operácii aj jeho kolega. „Krvi nie je nikdy veľa a asi nebude, lebo je to tekutina, ktorá sa nedá ani nahradiť, ani vyrobiť. Preto by som chcel odkázať, aby sa ľudia nebáli vyskúšať to, aby si našli čas na darovanie a pomohli.“ Darovanie krvi je dobrovoľným činom, pre ktorý sa človek rozhodne z vlastnej vôle a bez očakávania akéhokoľvek osobného prospechu. Je to skutok súcitu a solidarity s inými ľuďmi.

Prospech aj pre darcu

„Málokto vie, že darovanie krvi má zo zdravotného hľadiska prospešný účinok aj pre samotného darcu. Po darovaní sa krv v organizme prirodzene tvorí, čím sa obnovujú krvotvorné bunky. Zároveň má darovanie krvi i stimulujúci účinok na imunitu,“ pripomína MUDr. Rastislav Osif, primár transfúzneho oddelenia, krvnej banky a hematologickej ambulancie v nemocnici v Levoči.

Organizmus človeka, ktorý pravidelne daruje krv, si „zvykne“ na straty krvi a je dokonca odolnejší pri zvládnutí úrazu spojeného so stratou krvi. Objem krvi, o ktorý človek pri odbere príde, je bezpečný a telo ho doplní do 24 hodín. Stratené červené krvinky sa obnovia do 2 týždňov a železo do 2 mesiacov.