Sezóna čerstvej špargle trvá len krátko, bolo by škoda, keby ste ju prepásli. A nielen preto, že výborne chutí, je zdravá a dá sa pripraviť na množstvo spôsobov. Zaujímať by sa o ňu mal aj ten, kto potrebuje schudnúť do plaviek, no nechce sa trápiť hladovaním. A bonusom je, že pomôže zmierniť pomarančovú kožu, ktorá špatí stehná aj štíhlych žien.

Pochúťka z vody

Kto chce schudnúť, musí dodržiavať tri zásady. Jesť menej kalórií, viac sa hýbať a zvýšiť príjem tekutín. Vo všetkom mu špargľa môže byť dobrou pomocníčkou. Je to ideálna nízkokalorická potravina, má len 13 kalórií na 100 gramov.

Špargle môžete zjesť naozaj veľa, teda ak ju nekombinujete s ťažkými potravinami, napríklad množstvom masla a strúhanky. Ľahké špargľové recepty, naopak, nezaťažia organizmus, takže odpadá pocit plného žalúdka a zapchaté črevá a človek má energiu a chuť hýbať sa. Vitamín C je spoľahlivý spaľovač tukov. No a v neposlednom rade je plná vody. Je jedno, či siahnete po bielej alebo zelenej, obe obsahujú viac ako deväťdesiat percent vody. A k tomu má veľa draslíka. Táto kombinácia spôsobuje, že vyplavuje z tela prebytočnú vodu. Práve tento fakt je dôležitý z hľadiska boja s celulitídou.