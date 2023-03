Život v tme je ťažký. Jedným z ochorení, pri ktorých hrozí aj úplná strata zraku, je zelený zákal, odborne povedané glaukóm. Choroba nastupuje zákerne, nenápadne, na začiatku ju môže odhaliť iba očná preventívna prehliadka. Ak sa glaukóm zistí včas, dobrá liečba dokáže chrániť zrakový nerv tak, aby sa dobre prekrvoval a čo najmenej poškodzoval.

„Pri zelenom zákale spočiatku dochádza k poškodeniu buniek zrakového nervu. Následne tieto bunky odumierajú, čo má za následok typické výpadky v zornom poli. Periférne videnie sa vytráca, človek postupne vidí akoby len cez trubicu a v konečnom dôsledku môže dôjsť k úplnej strate zraku,“ vysvetľuje očná chirurgička MUDr. Adriana Smorádková. V pokročilom štádiu glaukómu má oko sivomodré sfarbenie.

FOTO OKA S GLAUKÓMOM NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.

Spočiatku nebolí

Glaukóm na začiatku nebolí. Bunky zrakového nervu ničí zmena vo vnútroočnom tlaku. „Je to tlak vnútri očnej gule. Vyjadruje rovnováhu medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny. Ak nemôže odtekať, prípadne sa jej nahromadí väčšie množstvo, tento tlak stúpa. A práve to sa považuje za hlavnú príčinu zeleného zákalu. Na vznik však pôsobia aj cievne faktory. Tieto zmeny človek spočiatku necíti, len ťažko ich registruje,“ hovorí MUDr. Smorádková.

Aj s nízkym tlakom

Ochorenie má dve formy. Za primárny glaukóm môže pravdepodobne genetika, sekundárny je dôsledkom iného očného ochorenia alebo úrazu, vzniká aj pri užívaní niektorých liekov. Či ste v riziku, napovie vnútroočný tlak, najmä nad 21 mmHg. Glaukómom sú ohrození aj diabetici, kardiaci a ľudia s migrénou. „Dôležité je pravidelne vyhľadať očného lekára aj vtedy, ak človek trpí vysokým či nízkym krvným tlakom alebo krátkozrakosťou,“ hovorí lekárka.

Pozor na tmu

Ľudia s primárnym zeleným zákalom môžu zažiť akútny glaukómový záchvat, ktorý vyvoláva kombinácia viacerých faktorov – dlhší pobyt v tme, vypitie viacerých káv za deň, požitie väčšieho množstva tekutín v krátkom čase, vystavenie nadmernému stresu, ale aj kvapky na rozšírenie zrenice. Vtedy vnútroočný tlak prudko stúpne.

Aké sú príznaky záchvatu? „Neznesiteľná pulzujúca bolesť celého oka, svetloplachosť, nevoľnosť a vracanie, výrazné slzenie i sčervenanie oka, rozšírená zrenica postihnutého oka, zahmlená rohovka. Postihnutý človek môže dokonca vidieť farebné kruhy okolo svetiel,“ vymenúva MUDr. Smorádková a prízvukuje, že človek by mal vtedy urýchlene vyhľadať očného lekára.

Samoliečba? Neexistuje!

Glaukóm si svojpomocne nevyliečite,a ani babské recepty, ako ochrániť zrakový nerv, neexistujú, žiada si to lekára. Ten zhodnotí, či potrebujete po základnom vyšetrení napríklad ešte špecializované vyšetrenia ako laserovú polarimetriu či optickú koherentnú tomografiu.

Pri primárnom glaukóme dokážu znížiť tlak špeciálne očné kvapky. „V niektorých prípadoch je vhodné pristúpiť k laserovej liečbe alebo k operačnému zákroku,“ hovorí lekárka a upozorňuje, že zelený zákal sa vyliečiť nedá. „Vo väčšine prípadov sa dá veľmi dobre kompenzovať a pri včasnej diagnostike nedochádza k závažným poruchám zrakových funkcií. Prevencia je v tomto prípade rozhodujúca,“ dodáva.

Roky to tajil

Známym pacientom so zeleným zákalom je Bono Vox (62), írsky spevák kapely U2. Svoju diagnózu priznal v roku 2014 s tým, že glaukómom trpí už dvadsať rokov, podstupuje však dobrú liečbu. Povedal to verejne prvý raz v šou Grahama Nortona pre BBC1. Aj preto sú súčasťou jeho imidžu tmavé okuliare či okuliare s farebnými filtrami – chránia spevákov zrak, keďže je svetloplachý. To, že ochorenie tak dlho tajil, zdôvodnil tým, že nechcel, aby ho všetci ľutovali a hovorili o ňom ako o „starom slepom Bonovi“.

Bez stresu a cigariet

Aj pri zelenom zákale je dôležité, aký má človek životný štýl. „Úprava životosprávy zahŕňa zmenu stravovacích návykov. Vhodné je natrvalo vylúčiť fajčenie. Človek by si mal dopriať pravidelnú telesnú aktivitu a dostatok spánku. Pacienti s glaukómom by sa mali vyhnúť ťažkej telesnej námahe a stresu. Ideálne je, ak neprijímajú väčšie množstvo tekutín naraz,“ pripomína očná chirurgička MUDr. Adriana Smorádková.