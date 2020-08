Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva konštatujú, že otvorenie hraníc so sebou prinieslo aj väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 do krajiny. "Odporúčame preto zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. Ak je niekto v zahraničí, odporúčame mu zvoliť si skôr ubytovanie mimo hlavných trás a s menším počtom ľudí. Rovnako je vhodné dbať na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie rúk a nosenie rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. Na kratšie nevyhnutné cesty do zahraničia odporúčame dopravu osobným autom," odporúča ÚVZ na svojej stránke.

Rovnako sa tiež odporúča zvážiť organizovanie veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorých sa zíde väčší počet ľudí, aj z rôznych oblastí Slovenska alebo zo zahraničia.

Rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 epidemiológovia očakávali - uvádzajú, že ľudia, ktorí prišli na Slovensko z rizikových krajín rizikových krajín, rešpektovali opatrenia a do času obdržania výsledkov testov zotrvali v domácej izolácii. "S osobami v izolácii sú epidemiológovia v pravidelnom kontakte, monitorujú ich zdravotný stav a kontrolujú ich," upokojuje ÚVZ. Stále odporúča dodržiavať zásadu ROR (rúško - odstup - ruky).

