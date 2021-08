Lekári upozorňujú na veľmi nebezpečný trend – pre výrobcov dôležitých liekov z ľudskej krvnej plazmy je Slovensko neatraktívne, a tak odchádzajú z nášho trhu.

Za posledného jeden a pol roka podali držitelia povolení na registráciu lieku z plazmy viac než 120 žiadostí o vyradenie z kategorizačného zoznamu. Jednoduchšie povedané – liek sa im neoplatí u nás distribuovať, a aby neplatili pokutu za jeho nedodanie, radšej požiadajú o jeho vyškrtnutie zo zoznamu liekov, ktoré môžu lekári predpísať zo zdravotného poistenia.

Firma, najmä keď je po lieku všade obrovský dopyt, ide jednoducho tam, kde za jeho dodanie dostane viac peňazí a kde ľudia darujú viac krvnej plazmy.

Podľa data-consultingovej spoločnosti COGVIO, ktorá monitoruje údaje o cenách a spotrebách liekov, sú naše ceny a úhrady liekov vyrobených z plazmy jedny z najnižších v rámci celej EÚ. Držanie liekov na nízkej úrovni sa nie vždy vypláca.

Plazmaferéza, pri ktorej sa odoberie iba krvná plazma, sa u nás nevyužíva, musíte darovať celú krv a z nej sa následne plazma odseparuje. Zdroj: Profimedia

Prispievame málo

„Môžeme diskutovať o humánnom prístupe firiem, ktoré vyrábajú lieky z krvnej plazmy, ale keď raz dostanú napríklad v Nemecku o 500 eur viac za jeden prípravok, umiestnia ich tam. Navyše, na Slovensku ľudia darujú v porovnaní s inými krajinami oveľa menej plazmy. Do celosvetového či celoeurópskeho objemu prispievame, skrátka, málo, a aj preto firmy uprednostnia krajiny, ktoré akoby vrátia ľuďom to, čo darovali.

Ak zvýšime celkový objem darovanej plazmy, na základe toho by sme mali garantované aj to, že objem z nej vyrábaných liekov bude dostatočný aj pre našich pacientov. Sú to spojené nádoby,“ vysvetľuje imunológ, profesor Miloš Jeseňák situáciu.

S plazmou, skrátka, nie sme sebestační, musíme využívať „cudziu krv“, ktorá nie je vždy k dispozícii...

Anketa Boli ste už niekedy darovať krv? áno 64% nie 36% chystám sa 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Lacné lieky nie je riešenie

„Čo máme z lacných liekov, ak nie sú dostupné pre pacientov, ktorí ich potrebujú?“ kladie otázku Gabriel Bodor zo Združenia pacientov s primárnou imunodeficienciou. Tvrdí však, že ministerstvo sa už snaží situáciu riešiť. Ak máte v tejto chvíli tendenciu prestať ďalej čítať, pretože sa vás to netýka, keďže máte imunitu v poriadku, vydržte ešte. Krvná plazma, respektíve liek z nej, sa vám možno bude hodiť v tehotenstve, keď sa popálite alebo budete mať choré srdce.

Pri akých diagnózach sa plazma využíva, sa dočítate na nasledujúcej strane.