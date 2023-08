Chystáte sa na výlet do prírody alebo na dlhú cestu autom? Pripravte si doma chutné tyčinky plné zdravých surovín.

Tyčinky s medom, orieškami a sušeným ovocím

Potrebujete



200 g mix vašich obľúbených orechov

100 g sušených marhúľ

100 g sušených hrozienok

100 g ľanových semienok

50 g sezamových alebo tekvicových semienok

4 PL medu (pri vegánskej verzii nahraďte med agávovým sirupom)

2 PL kokosového oleja

štipka soli

Tyčinky Zdroj: Shutterstock

Postup



Začnite tým, že si nakrájate mix vašich obľúbených orechov, sušené marhule a hrozienka na menšie kúsky. Do veľkej misky dajte nakrájané orechy a ovocie, pridajte ľanové semienka a sezamové alebo tekvicové semienka, podľa toho, čo máte radšej. Potom si v malom hrnci na miernom ohni rozpustíte med. Pri vegánskej verzii agávový sirup. K medu pridajte kokosový olej a štipku soli a všetko dobre premiešajte, kým nevznikne hladká a tekutá zmes. Ešte teplú medovú zmes potom zľahka zalejte do misky so sušenými ingredienciami a dôkladne premiešajte, aby boli všetky suroviny rovnomerne obalené. Zmes potom rozprestriete na plech vyložený papierom na pečenie. Rukami, ktoré mierne namočíte vo vode, si formujte tyčinky podľa vašich predstáv.

