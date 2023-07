Keď nahliadnete do mobilu 7-ročnému, 17-ročnému alebo 47-ročnému, vždy tam nájdete čosi iné. Väčšinou sú to však zahraničné aplikácie ako Facebook, G-mail, Tik-Tok či YouTube. No medzi dospelými Slovákmi sa už nejaký čas do popredia dostáva slovenská aplikácia zameraná na inkontinenciu, MoliApp. Pozrite sa s nami, aké dáta sa nám z nej podarilo získať.

Žijeme v dobe, kedy si vieme v mobile strážiť nielen dôležité pracovné termíny, dátumy osláv, ale aj zdravie. Ak sa dostaví horúčka, bolesti chrbta, menštruácia či inkontinencia, jednoducho si to zaznačujeme do mobilu a neriešime viac stres zo straty záznamov po všakovakých papierikoch.



Napríklad so slovenskou aplikáciou MoliApp si podľa najnovších dát rýchlo, jednoducho a diskrétne zaznamenáva únik moču už viac ako 3 000 dospelých Slovákov.

Pozrime sa na ďalšie zaujímavé čísla:

Ukázalo sa, že priemerný vek ľudí, ktorí si v aplikácii vedú záznamy úniku moču je 52 rokov u mužov a 58 rokov u žien. Možno vás tento údaj prekvapil, ale áno, únik moču je téma aj u mužov. Všeobecne sú síce tieto nepríjemnosti rozšírenejšie u žien (dokonca aj mladších, napríklad po pôrode), ale nevyhýba sa ani mužom. Špeciálne po operáciách týkajúcich sa prostaty.

Podľa dát ľudia s únikom moču zo športov najviac preferujú turistiku - znamená to, že sa neboja ani dlhších aktivít. Ideálne však je, ak sa hociktorý druh športu pri úniku moču kombinuje s cvikmi, ktoré tento problém pomáhajú riešiť. Ide o skutočne nenáročné cvičenia, zamerané hlavne na dýchanie a prácu s panvou, teda šport, ktorý dokážete vykonávať aj za volantom, novinami či počítačom.

Ďalší bod tak trochu súvisí s predchádzajúcim. Cvičenie na posilňovanie panvového dna je veľmi dôležité aj z pohľadu prirodzeného oslabenia, ktoré prichádza s vekom. Potvrdzujú to aj dáta. V aplikácii vidno, že aj napriek tomu, že dôchodcovia pijú o 10 % menej vody ako mladšie generácie, chodia na toaletu počas dňa častejšie - v priemere 10x za deň, z čoho tretinu tvoria nočné návštevy (3-4x za noc).

Poznáme však výsledky aj u mladších generácií, čo sa týka návštev toaliet. Zo štatistiky vyplynulo, že ženy chodia na WC viackrát cez deň - až 5x, zatiaľ čo muži iba 3x. Naopak, muži chodia na WC častejšie v noci - a to až 6x, zatiaľ čo ženy iba 3x. Každopádne, či treba ísť v noci na toaletu kvôli úniku moču 3 alebo 6-krát, ani jedno číslo nie je v poriadku a určite neprispieva ku kvalitnému odpočinku. Ak máte aj vy pocit, že chodíte na nočnú návštevu toalety pričasto, skúste si stiahnuť aplikáciu a otestovať svoje podozrenie aspoň počas jedného mesiaca.

A na záver ešte jeden zaujímavý fakt. Ľudia, ktorí si zaznamenávajú únik moču v aplikácii, používajú rôzne produkty, s ktorými túto nepríjemnosť majú viac pod kontrolou. Z dát vyplynulo, že jednoznačným favoritom spomedzi všetkých produktov je MoliCare 0,5 kvapky, teda dámske inkontinenčné vložky určené na občasný únik moču. Čím sa opäť potvrdilo, že ženy sa s týmto javom stretávajú častejšie.

Ak sa pýtate, na čo sú tieto čísla dobré, nie je to len pre účely tohto článku. Čísla, ktoré si ľudia zaznamenávajú do aplikácie MoliApp, sú predovšetkým dôležité pre nich samých a pre doktora, s ktorým si následne vedia nastaviť tú správnu liečbu. Minimalizujú sa chyby a maximalizujú snahy o skoršie vyliečenie. A o to predsa všetkým ide, však?