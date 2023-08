Potrebujeme:



1 menší vodný melón

šťava z 1 limetky

1 hrsť čerstvých mätových listov

1 polievková lyžica medu (alebo podľa chuti)

soľ podľa chuti

Melón Zdroj: Neha Deshmukh on Unsplash

Postup:

Vodný melón nakrájame na kúsky a odstránime semienka. Kúsky melóna dáme do mixéra spolu s mätou, limetkovou šťavou, medom a so štipkou soli. Mixujeme všetko dohladka. Potom vzniknutú zmes prelejeme cez jemné sitko do misky, aby sme odstránili akékoľvek zvyšky dužiny alebo semienok. Polievku necháme v chladničke aspoň 1 hodinu, aby bola pekne chladná a chute sa prepojili. Pred podávaním polievku ozdobíme niekoľkými lístkami mäty a kúskami vodného melóna.