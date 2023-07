Medicínske využitie vlastnej krvi nie je žiadnou novinkou. Už roky sa využíva na regeneráciu pleti po chirurgických zákrokoch a omladenie aj v estetickej medicíne. Menej sa vie, že s drakuloterapiou sa môžete stretnúť u zubára. Napríklad ak sedíte v kresle u MDDr. Lívie Pollákovej.

Ako vlastne drakuloterapiu využívajú zubní lekári?

Drakuloterapia v stomatológii je označovaná skratkou PRF (platelet rich fibrin). Ide o fibrín bohatý na krvné doštičky a získava sa centrifugáciou pacientovej krvi, ktorá sa pred zákrokom odoberie do skúmaviek. Následne sa skúmavky s krvou vložia približne na 12 minút do centrifúgy, v ktorej sa prostredníctvom odstredivej sily oddelí plazma od ostatných zložiek krvi. Napríklad po extrakcii, vytiahnutí zuba, sa PRF vloží do rany a po určitom čase sa z tejto siete jednotlivé zložky začnú uvoľňovať.