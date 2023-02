Až 30 000 žien na Slovensku má rakovinu prsníka. Nahmatali si hrčku v prsníku či pod pazuchou, alebo im nádor našli na mamografe. Možno si všimli zhrubnutú kožu, zmenený tvar bradavky či prsníka. Našťastie, približne dve tretiny z nich sa vyliečia. Jedna tretina však bojuje s metastatickým ochorením. Sú to väčšinou ženy v produktívnom veku, mladé mamy malých detí.

Jednou z nich je 46-ročná Ivana, ktorá má maličkú dcéru Ninku. Len prednedávnom jej diagnostikovali metastatický nádor prsníka. Práve v týchto dňoch by jej mali určiť liečbu: „Neviem, čo ma čaká. Viem však jedno, moja dcéra má len štyri roky a chcem ju vidieť vyrastať. Preto veľmi očakávam, že dostanem liečbu, ktorá ma tu udrží čo najdlhšie a budem sa vládať starať o Ninku.“

Budú tu pre rodiny

Kedysi vám pri tejto diagnóze dali pár mesiacov života. Dnes sme vďaka neuveriteľnému pokroku o míľové kroky ďalej. Vyliečiť sa ešte stále nedá, ale život týchto žien je možné modernou onkologickou liečbou výrazne predĺžiť až o niekoľko rokov. A čo je dôležité – na rozdiel od chemoterapie tieto liečby nezhoršujú kvalitu života.

Niekoľko rokov navyše znamená, že ženy budú vychovávať svoje deti. Že tu budú plnohodnotne pre svoje rodiny, blízkych a že sa počas celého procesu budú stále cítiť ako ženy. A prípadne aj možnosť, že sa dožijú ďalšej prelomovej liečby, ktorá ich zasa „potiahne“ ďalej.

Porušovanie práv

„Metastatické nádorové ochorenie prsníka má tri podtypy. Veda veľmi pokročila nielen v ich špecializovanej diagnostike, ale aj v liečbe. Do Európy dnes prichádzajú rôzne moderné lieky, ktoré môžu mnohým vhodným pacientkam pomôcť plnohodnotne žiť ako s chronickým ochorením. Na Slovensku však stále nie sú dostupné tak ako v okolitých krajinách. Žiaľ, musíme konštatovať, že u nás dochádza k porušovaniu Charty práv pacienta o rovnosti v prístupe k liečbe v súlade s aktuálnymi poznatkami vedy a medicíny,“ hovorí prezidentka organizácie NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková.

„Väčšinu inovatívnych liečob metastatickej rakoviny prsníka zdravotné poisťovne preplácajú len na výnimku alebo sa k nim ženy nedostanú vôbec. A tak niektoré ženy, ktoré sú na túto liečbu vhodné, sa ju rozhodli zaplatiť. Mnohé z nich musia zadlžiť svoje rodiny, predať byt či auto. Popritom sa stále spolu s lekármi usilujú o preplatenie liečby, a je to pre všetkých veľmi frustrujúce. Treba však s uznaním povedať, že zodpovední za rezort zdravotníctva si to uvedomujú, komunikujú s nami, postupne prijímajú riešenia, ale tie viaznu zrejme niekde inde,“ dodáva Jana Pifflová Španková. Podľa nej momentálne prežívame v našej krajine etapu, keď sa treba rozhodnúť, či tu chceme mať modernú onkológiu, alebo či rezignujeme a zostaneme poslednou krajinou v úmrtnosti na onkologické ochorenia.

Starajme sa jedna o druhú

Na pacientskej linke a v poradniach NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková a jej kolegyne denne počúvajú ťažké príbehy skvelých statočných žien, ktoré chcú bojovať a urobia všetko pre svoje uzdravenie. Majú pochopenie okolia a ústretovosť lekárov, potrebujú však aj liečbu, ako majú napríklad Slovinky, Češky, Rumunky či Rakúšanky.

Ani samotným lekárom onkológom nie je jedno, aký bude život ich pacientok. Poznajú ich osudy a ani ako odborníkom im to „nedá.“ „Nemôže mi to byť jedno. Aj tieto ženy chcú normálne žiť. Ja ako ich lekárka chcem, aby táto liečba bola dostupná pre všetky bez rozdielu, a to už na začiatku ochorenia,“ vysvetľuje klinická onkologička MUDr. Miroslava Malejčíková. Spolu s ďalšími dvomi kolegyňami onkologičkami MUDr. Bibianou Vertákovou Krakovskou a MUDr. Belou Mriňákovou preto účinkujú so skutočnými pacientkami v novej videokampani NIE RAKOVINE na podporu dostupnosti modernej inovatívnej liečby pre pacientky s metastatickou rakovinou prsníka. „Žijeme v dobe, keď moderné lieky menia toto hrozivé ochorenie na chronické. Tieto lieky sú ako mozaika. To, ako ich s našimi pacientmi vyskladáme, im dopraje roky dobrého života,“ dopĺňa MUDr. Mriňáková.

Dbajte na prevenciu

Žijeme prirýchlo, ale nedovoľte, aby vám preventívne prehliadky vypadli z diára. Dobrý gynekológ vás pri prehliadke nenechá odísť bez toho, aby ste sa dohodli ešte na vyšetrení prsníkov. Našťastie! Preto keď už „obetujete“ čas, rovno si tam šupnite aj tento termín. Sono, ak máte do 40 rokov, a mamo, ak ste po štyridsiatke. Máme to zo zákona zadarmo a máme overené kvalitné mamografické pracoviská. A dohliadnime jedna na druhú – niekedy môžu naše priateľstvá zachrániť život.

Opýtajte sa piatich blízkych žien vo svojom okolí, kedy si dali naposledy skontrolovať prsia.