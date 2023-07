Poškodenia Achillovej šľachy nie sú nechcenou výsadou vrcholových športovcov. K tomuto nepríjemnému zraneniu môžete prísť aj pri bedmintone. Šľacha, ktorá hrá dôležitú úlohu pri pohybe, stabilizácii členku, tlmení nárazov a hlavne nám umožňuje zdvíhať pätu pri chôdzi, skákaní a behu, dokáže narobiť poriadne problémy.

Problém so špičkami

„Príznaky roztrhnutia Achillovej šľachy môžu zahŕňať silnú bolesť v oblasti päty, opuch, neschopnosť ohýbať nohu alebo postaviť sa na špičku, ako aj výrazné oslabenie svalov na lýtku. Pri úplnom roztrhnutí môže pacient pocítiť prasknutie v pätovej oblasti,“ vysvetľuje primár oddelenia úrazovej chirurgie levickej nemocnice MUDr. Adrián Horváth. Upozorňuje, že ak je podozrenie na roztrhnutie Achillovej šľachy, lekára treba vyhľadať čo najskôr. Udáva sa, že ak je potrebná operácia, treba ju urobiť do 24 hodín, aby nedošlo k stiahnutiu lýtkového svalu a k jeho nedostatočnej výžive. Skúsený lekár odhalí poranenie na základe fyzickej prehliadky, ultrazvukom alebo aj magnetickou rezonanciou.

Všetko s mierou

„Liečba poranenia Achillovej šľachy sa môže líšiť v závislosti od jeho rozsahu a individuálnych okolností. Môže zahŕňať konzervatívne metódy, ako je imobilizácia nohy s použitím sadry alebo špeciálnej ortézy s následnou fyzioterapiou na obnovenie sily a pohyblivosti nohy. Vo väčšine prípadov je však nutný chirurgický zákrok,“ dodáva odborník.

Ako pri iných poraneniach, aj pri roztrhnutí Achillovej šľachy existuje prevencia. Je dôležité nevrhať sa bezhlavo do fyzickej aktivity, záťaž treba zvyšovať postupne a primerane. Nepreťažovať sa! Pred športovou aktivitou nepodceňte strečing a šľachy ani dlhodobo nepreťažujte. Môžu rýchlo strácať pružnosť a byť náchylnejšie na pretrhnutie. Ani zápal, ktorý sa prejaví bolesťou, hoci aj po dlhšej chôdzi, netreba podceniť – poctivo by ste mali šetriť nohu aspoň šesť týždňov. Doc. MUDr. Branislav Delej pre portál zdravie.pluska.sk povedal: „Akútny zápal zvyčajne nevedie k roztrhnutiu šľachy. No neliečený chronický zápal v nej zanecháva trhlinky, ktoré sa postupne spájajú. Potom stačí minimálna trauma a achilovka praskne.“

Ako sa operuje

V závislosti od stavu achilovky a jej okolia sa robí päť – až desaťcentimetrový rez alebo obídete len so štyrmi dierkami, cez ktoré vám zviažu roztrhnuté konce šľachy k sebe aby sa zrástli. „Ak je šľacha taká opotrebovaná, že konce sa nedajú priblížiť k sebe, robí sa plastika, pri ktorej sa odoberá štep zo stehnovej šľachy,“ hovorí lekár.

Škodia opätky?

Podľa docenta Deleja vysoké opätky alebo teraz v lete žabky nie sú pre achilovku problém. „Achilovka je veľmi elastická, a ak je zdravá, prispôsobí sa akejkoľvek výške obuvi. Jej vzhľad je však iný u černochov, ktorí žijú v horách a behajú po kopcoch. Keďže majú šľachu dlhšiu, preferujú nízke opätky alebo chôdzu naboso. My, naopak, chodíme po rovine a šľachu máme skrátenú. Preto by sme pri športe mali používať tenisky so vzduchovou bublinou alebo gélové vložky,“ odporúča odborník.

Treba vedieť

Fyzioterapia a rehabilitácia sú dôležité pri obnove funkcie nohy. Po operácii pomôže aj elektroliečba, ultrazvuk, vodoliečba, biolampa, laser, magnetoterapia či kryoterapia. Proces však môže trvať aj pár mesiacov. Podľa doc. Branislava Deleja je najlepšie začať plávaním alebo bicyklom.

Achillova šľacha zvlášť trpí pri behu, skákaní, basketbale, futbale, squashi či bedmintone.