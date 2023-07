Príliš odstávajú? Dá sa to pomerne jednoducho zmeniť otoplastikou. Má to ale svoje obmedzenia.

Odstávajúce uši sú pre niekoho poznávacím znamením, ktoré by nemenil za nič na svete. Aj viacerí známi ľudia dokazujú, že je možné ich hrdo nosiť. Americký exprezident Barack Obama svojho času vtipkoval, že ak by mal byť o ňom natočený film, mal by ho hrať Will Smith, pretože má rovnako odstávajúce uši ako on. Aj slovenský herec a spevák Martin Klinčúch, ktorý zažiaril v seriáli Pán profesor, má neprehliadnuteľné uši. Dnes si svoju popularitu a jedinečnosť užíva a dokáže si zo seba aj vystreliť, no netají sa s tým, že si pre svoje uši od spolužiakov vytrpel svoje. S jeho „vadou“ ho deti konfrontovali denne. S odstávajúcim uchom urobila kariéru aj herečka Kate Hudson.

FOTO NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.

Anketa Mali ste niekedy komplex zo svojich uší? áno 0% nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Treba pripomenúť, že odstávajúce uši sú iba estetickou záležitosťou, nepredstavujú žiaden zdravotný problém. „Odstávanie ušníc nie je bežne spojené s poruchou sluchu, ak nie je kombinované s inou vývojovou chybou ucha, ktorá sa väčšinou diagnostikuje už po narodení dieťaťa,“ hovorí MUDr. Ľubomíra Švecová.

AKO VYZERÁ OPERÁCIA UCHA SI POZRITE VO FOTOGALÉRII.

Je to genetika

Ak máte odstávajúce uši, je pravdepodobné, že ich bude mať aj vaše dieťa. „Asi pätnásť percent detí sa narodí s odstávajúcimi ušnicami, je to vrodené, geneticky dané,“ vysvetľuje ORL lekárka z nemocnice v Košiciach-Šaci.

Prevencia prakticky neexistuje. „Odstávajúce ušnice sú dané tvarom chrupavky, čo je, ako som už uviedla, vrodené. Chrupavka si zachováva svoj tvar, pokiaľ nie je chirurgicky upravovaná. Denným nosením čelenky sa ucho neupraví. Postupne, ako dieťa rastie, okolo druhého-tretieho roku života, to vidieť, ale nie je to zdravotný problém ani to neznamená, že niečo nie je v poriadku. Je to estetický problém. Nie je nutné hneď navštíviť lekára. Ideálne je to až okolo šiesteho roku života,“ dodáva odborníčka. Plastická operácia nie je vôbec nevyhnutná, je to plne na rozhodnutí pacienta či rodiča, dodáva lekárka.

Existujú rôzne názory: niektorí lekári hovoria, že dieťa či mladého dospelého treba učiť sebaláske a hrdosti na svoje telo, nie vždy je to však možné, každé dieťa je jedinečný originál s rôznou psychickou výbavou. Na niekom môže výsmech zanechať hlboké stopy, iný sa cez svoj „hendikep“ prenesie bez pokrivenia duše. S dieťaťom treba najmä komunikovať.

Malé deti nie

Ak predsa len príde k rozhodnutiu operovať, podľa MUDr. Švecovej je najlepší vek na operáciu dieťaťa 6 – 7 rokov. „Vtedy si už aj dieťa, hlavne dievčatá, začínajú uvedomovať, že im to prekáža, prípadne sú na to upozorňované okolím. Nutná je aj určitá spolupráca dieťaťa pri následnej starostlivosti po operácii, preto nie je vhodné operovať menšie deti.“ Niektorí lekári však hovoria až o veku cca 9 rokov.

Ako prebieha operácia? „Operáciu vykonávame v celkovej anestézii. Na zadnej strane ušnice sa urobí rez na koži, následne sa rezom a stehmi upraví chrupavka do požadovaného tvaru, rovnako potom aj na druhej strane. Operácia trvá hodinu až hodinu a pol,“ hovorí lekárka.

Bez kolektívnych športov

Ako vyzerá pooperačná starostlivosť a samotné zotavenie po operácii? „Operáciu je možné urobiť v rámci jednodňovej chirurgie, po operácii je prítomný opuch a hematóm ušnice, ktorý približne do siedmich až desiatich dní vymizne. Je vhodné, aby dieťa nebolo aspoň týždeň v kolektíve. Následne v priebehu asi štyroch až šiestich týždňov neodporúčam kolektívne športy, aby nedošlo k poškodeniu ušnice. Každý deň a hlavne v noci je nutné nosiť elastickú čelenku, v noci až tri mesiace,“ vysvetľuje odborníčka.

Zákrok nie je hradený poisťovňou. „Sú určité prípady, keď výkon prepláca poisťovňa, no musí ísť už o zdravotný problém ako nádor, zmena tvaru ušnice po úraze a podobne. Prípadne vtedy, ak pacient dlhodobo navštevuje klinického psychológa z dôvodu, že mu odstávajúce ušnice spôsobujú vážny psychický problém. Nemôže to však byť jednorazová účelová návšteva,“ prízvukuje. Doktorka Ľubomíra Švecová hovorí, že odstávajúce ušnice trápia chlapcov aj dievčatá. Koho viac? „Je to približne rovnaké, ale dievčatám to prekáža viac – z estetickej stránky,“ dodáva. Samozrejme, uši si môžete upraviť hocikedy v dospelosti. Operáciu napríklad podstúpila miss Universe SR z roku 2011 Dagmar Kolesárová. Povedala síce, že jej uši odstávali len mierne, ale chcela byť dokonale pripravená na svetové finále v Brazílii. Riaditeľka miss Silvia Lakatošová vtedy skonštatovala: „Tam už sa neodpúšťa ani milimeter, konkurencia je veľká.“ Treba povedať, že ani dokonale priliehavé uši Dagmar nepomohli, dieru do sveta neurobila.

AKO VYZERÁ OPERÁCIA UCHA SI POZRITE VO FOTOGALÉRII.