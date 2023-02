Blíži sa sviatok všetkých zamilovaných. No kým oni sa tešia, nezadaní sa cítia ešte viac osamelí. Oslovili sme preto známu numerologičku a vešticu Danielu Paculíkovú, aby poradila, ako to zmeniť. Ešte je čas! Stačí sa vrhnúť do bielej mágie a pričarovať si lásku, vyriešiť problémy či zvýšiť sebavedomie. Do Valentína už môže byť všetko vyriešené.

Boľavý rozchod

Oheň pôsobí očistne. Zdroj: Shutterstoch

Ak ste sa nezmierili z rozchodom, zamyslite sa, či je tá osoba pre vás vhodná a schopná milovať.

Napíšte list expartnerovi, do ktorého uvediete všetko, čo chcete, odhaľte celý svoj vnútorný život a želania. Potom ho bezpečne spáľte v miske.

Teraz napíšte druhý list a dajte ho pod vankúš na 3 dni. Potom list zložte. Červeným perom napíšte: „Milujem ťa zo srdca, aj ty by si ma mal milovať zo srdca.“ Môže sa stať, že expartner vás bude kontaktovať vo veľmi krátkom čase.