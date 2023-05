Protinožci vymysleli látku, ktorej účinok sa má dostaviť do pätnásť minút.

Vákuové pumpy, injekcie, bylinky, pilulky, či rôzne zázračné prípravky, ktoré nikto netestoval. To všetko hľadali muži s poruchami erekcie desiatky rokov. Účinky podporných prostriedkov ale nikdy neboli ohromujúce, navyše často ich sprevádzali nebezpečné vedľajšie účinky.

Všetko sa zmenilo s príchodom viagry, ktorá pred štvrťstoročím spôsobila v sexe doslova revolúciu. Teraz jej ale hrozí odchod na prepadlisko dejín. Na trh vo Veľkej Británii sa už dostal povzbudzujúci gél, repertoár prostriedkov na podporu erekcie najnovšie chystá biotechnologická firma z Austrálie.

Miliardový biznis

Protinožci vymysleli látku, ktorá nemá do tela putovať cez ústa, ale prostredníctvom spreja nosom. Účinok by sa mal dostaviť do 15 minút. „Produktu veríme,“ nechal sa počuť výrobca, ktorý chce sprej dodať na trh už o dva roky, teraz ho ale čakajú ďalšie testy.

Viagru povolili na jar roku 1988 a ako píše idnes.cz, spustila cirkus. Za jediný májový týždeň ju urológovia predpísali tristo tisícom mužom. V tom čase však bola legálna iba v USA, Mexiku, Brazílii a Maroku. Čoskoro sa však stala hitom čierneho trhu na celom svete. Do roku 2008 sa jej oficiálny ročný predaj vyšplhal na dve miliardy dolárov. A aj preto je otázne, či sprej – hoci si na to trúfa – modrú pilulku prekoná.