Tréner z Extrémnych premien, Maroš Molnár (47), prezradil svoje slabosti aj to, prečo mu klape manželstvo.

Z televíznej šou ho poznáte ako prísneho trénera, ktorý žmýka zverencov do maxima. Nie nadarmo má Maroš Molnár medzi profesionálnymi športovcami, ktorí mu prešli rukami, prezývku Grco. Je však rovnako prísny na seba? „Myslím si, že ten, kto povie, že v živote nezhrešil, klame. Som za to, že máme žiť normálne a neobmedzovať sa. Jasné, treba vedieť, koľko si môžeme dopriať, ale čo by sme mali zo života, keby sme si ho nemohli užívať?“ nemá problém priznať svoju filozofiu, ktorá nezahŕňa len prísne pravidlá zdravej životosprávy.

Čokoláda aj punčáky

Obľúbený televízny tréner netají, že si dopraje aj to, čo sa štandardne za zdravú stravu nepovažuje. „Keď mám zhrešiť, tak s tým, čo mám ozaj rád. Neuznávam, keď niekto povie, že ak má chuť na sladké, vykompenzuje to orechmi s medom. Tie si síce dám tiež, práve teraz ich dojedám, ale keď mám chuť na čokoládu, dám si ju aj s veľkými orieškami. Rozplýva sa mi na jazyku a mám z toho mega pocit!“ smeje sa.

Výčitky nemá. Vie, ako kalórie dostať z tela von. „Keď idem ráno na chôdzu s klientom, urobím štyri kilometre, potom mám ďalší tréning vonku, kde si s ním trošku zacvičím, a potom mám ešte o dve hodiny svoj vlastný tréning, prečo by som si nedoprial kalórie navyše? Milujem aj punčáky, ale tie socialistické, ozajstné. Mal som minule dedinský a ten punčák spieval! To piškótové cesto je topka, milujem ho. Ale dám si jeden, málokedy dva. Jasné, keby som chcel byť vrcholový atlét, dodržiavam stravu na milión percent a všetko si rátam. Ale som bežný človek, tréner, tak sa chcem cítiť hlavne príjemne a zdravo. Hovorím, že lepšie je dať si z každého rožku trošku, ako potom na jeden šup zaútočiť na chladničku a všetko vyjesť.“