Nespočetne aktivít, vrátane tých zábavných, si v živote plánujeme. Portál idnes.cz však opisuje, že sex akoby k nim nemohol patriť. Vášeň si nechceme písať do kalendára, netúžime mu dávať termín ani cieľ. Teraz sa však na spontánnosť v milovaní pozreli vedci a niektoré veci zrejme nečakali.

Naše fantázie obvykle oslavujú filmové scény, ktoré sú plné vášne. Všetko do seba zapadne samo, atmosféra je plná erotiky a iskrenia. Zábrany neexistujú, šaty letia dolu a nespútaný sex trvá desiatky minút. Čokoľvek in je nuda a dril. Štúdia, ktorú publikoval magazín Journal of Sex Research však tému posúva do úplne iného svetla.

Žiadna nuda

Výskum ľudskej sexuality vychádzal z dvoch štúdií, do ktorých sa zapojilo štyristo ľudí. Prvý naozaj potvrdil, že spontánny sex, aký vídame v kinách a občas ho túžime zažiť, má renomé zážitku. Druhý ale nahliadol do skutočných spální. Muži i ženy, ktoré v posteli nemuseli podávať žiadne gymnastické výkony, ale svoj posledný sex hodnotili ako uspokojivý a vášnivý. Vôbec pritom nevadilo, že si ho plánovali.

Sex nemusí byť nuda. Zdroj: shutterstock

Štúdia, na ktorej pracovali špičkoví americkí psychológovia uzatvára, že plánovaný sex nie je nuda. A práve páry, ktoré si sex dlhodobo plánujú, majú aj jeho spontánnu podobu napokon častejšie, než tí, ktorí naň čakajú. Pristupovať k sexu plánovane je podľa vedcov sexy!