Vzťah na diaľku môže občas pôsobiť rozporuplne. . Každý z nich by preto mal viesť plnohodnotný osobný život naplnený prácou, stretnutiami s priateľmi, koníčkami a oddychom. Je to úžasná príležitosť naplno si užívať slobodu a osobný priestor, ktorý si napríklad pri spoločnom bývaní dovoliť nemôžete. Svojej polovičke sa však so všetkým zverte.

Nie je to nič zvláštne, keď dnes jeden z partnerov celé mesiace pracuje v zahraničí a druhý je doma. Čo treba vyskúšať, aby ste sa neodcudzili? „Nebojte sa pracovať so sexuálnymi aktivitami,“ myslí si autorka blogu Ako prežiť vzťah na diaľku Jennifer Craigová.