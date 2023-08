Potrebujeme



- 6 zrelých paradajok

- 1 uhorka

- 1 malá cibuľa

- 1 červená paprika

- 2 strúčiky cesnaku

- 3 polievkové lyžice olivového oleja

- 1 polievková lyžica vínneho octu

- soľ a čierne korenie podľa chuti

- voda alebo zeleninový vývar podľa potreby

Použite čerstvé paradajky. Zdroj: Shutterstock

Postup





Začneme tým, že zrelé paradajky nakrájame na štvrtinky, prípadne zbavíme semienok. Aj uhorku, cibuľu a papriku nakrájame na menšie kúsky. Cesnak olúpeme a pretlačíme. Všetky tieto ingrediencie dáme do mixéra a rozmixujeme na hladkú zmes. Ak je polievka príliš hustá, môžeme pridať trochu chladenej vody alebo zeleninového vývaru. Do polievky pridáme olivový olej, ocot, soľ a čierne korenie podľa chuti. Mixujeme ešte pár minút. Polievku prelejeme do misky a necháme ju aspoň 2 hodiny v chladničke, aby sa všetky chute prepojili a polievka sa pekne ochladila. Pred podávaním ju môžeme posypať trochou nakrájanej červenej cibule alebo čerstvej petržlenovej vňate.