Rebarborové rezy

Potrebujeme:

350 g polohrubej múky

200 g masla

pol balíčka prášku do pečiva

100 g práškového cukru

2 lyžice kakaa

1 vajce

1 žĺtok

tuk na vymastenie a polohrubá múka na vysypanie plechu

Plnka:

500 g jemného tvarohu

120 g práškového cukru

100 ml oleja

500 ml mlieka

3 balíčky vanilínového cukru

strúhaná kôra z 1 citróna

1 lyžica citrónovej šťavy

3 žĺtky

1 balíček Zlatého klasu

900 g rebarbory

Postup:

- Z múky, masla, prášku do pečiva, práškového cukru, kakaa, vajca a zo žĺtka vypracujeme hladké hustejšie cesto. Zakryjeme ho a dáme na 30 minút odležať do chladničky. Stuhnuté cesto nahrubo postrúhame do vymasteného a múkou vysypaného plechu.

- Tvaroh, práškový cukor, olej, mlieko, citrónovú kôru a šťavu, žĺtky a Zlatý klas dohladka rozmixujeme. Rebarboru očistíme a nakrájame na menšie kúsky.

- Rebarboru rozložíme na strúhané cesto a posypeme vanilínovým cukrom. Navrch nalejeme tvarohovú plnku. Pečieme 30 až 40 minút v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia. Potom plech zakryjeme alobalom, znížime teplotu na 150 stupňov Celzia a koláč dopekáme ďalších 20 až 30 minút. Po upečení vyberieme, odokryjeme, necháme vychladnúť a nakrájame.