Potrebujeme



- 200 g čerstvých fíg

- 250 g hladkej múky

- 2 lyžičky prášku do pečiva

- 1/4 lyžičky sódy bikarbóny

- 1/4 lyžičky soli

- 100 g masla

- 150 g bieleho cukru

- 2 veľké vajcia

- 1 lyžička vanilkového extraktu

- 200 ml kyslej smotany

Postup



Rúru predhrejeme na 180°C a pripravíme formu na muffiny, do ktorej vložíme papierové košíčky. V stredne veľkej miske si zmiešame hladkú múku, prášok do pečiva, sódu bikarbónu a soľ. Zmes odložíme bokom. Vo väčšej miske vymiešame maslo izbovej teploty s cukrom do hladka. Do zmesi pridáme vajcia a poriadne ich zapracujeme. Nezabudneme ani na vanilkový extrakt a kyslú smotanu. Následne zmiešame obe pripravené zmesi, kým sa dokonale nespoja. Ako posledné pridáme nakrájané figy a opatrne ich vmiešame do cesta.Cesto si rozdelíme do pripravenej formy na muffiny, naplníme každý košíček zhruba na dve tretiny. Pečieme v predhriatej rúre približne 20 až 25 minút, kým muffiny nebudú zlatohnedé a špáradlo, ktoré zapichneme do stredu, nebude čisté.