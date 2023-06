Čučoriedková bábovka

Potrebujeme:

600 ml hrubej múky

400 ml kryštálového cukru

1 lyžica mletej škorice

pol lyžičky sódy bikarbóny

100 ml oleja

100 ml vody

3 vajcia

1 balíček vanilínového cukru

3 hrnčeky čučoriedok

2 lyžice kakaa

tuk na vymastenie a hrubá múka na vysypanie formy

Postup:

Do misy dáme múku, cukor, škoricu a sódu bikarbónu. Dobre premiešame. Do múčnej zmesi striedavo pridávame vajcia rozšľahané vo vode a olej. Vypracujeme cesto.

Do cesta zamiešame čučoriedky. Do vymastenej a múkou vysypanej formy na bábovku nalejeme polovicu cesta. Do zvyšného cesta zamiešame kakao a vylejeme do formy.

Upečieme vo vyhriatej rúre. Upečenú vyberieme, necháme vychladnúť a vyberieme z formy.