Višňový punč

Potrebujeme:

400 ml červeného vína

1 palička škorice

2 klinčeky

7 kociek cukru

100 g kompótových višní

2 žĺtky

1 balíček vanilínového cukru

Postup:

- V hrnci ohrejeme 300 ml vína so škoricou, s klinčekmi a cukrom. Uvarené víno precedíme do štyroch pohárov, do ktorých sme rozdelili odkvapkané višne.

- Zvyšok vína zmiešame v mise so žĺtkami a dáme nad horúci vodný kúpeľ. Vyšľaháme hustú penu. Vínovú penu rozdelíme do pohárov. Višňový punč podávame so steblom a s lyžičkou.