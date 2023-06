Maďarsko je pre Slovákov príťažlivým turistickým cieľom. Obvykle mieria do Budapešti, k Balatonu, alebo na chýrne termálne kúpaliská, ktorými je krajina povestná. Tak trochu bokom nášho záujmu leží oblasť Národného parku Dunaj-Ipoly, ktorá sa nachádza v ohybe Dunaja severne od maďarskej metropoly. Pri malebnom Szentendre, mestečku, ktoré tak trochu pripomína Banskú Štiavnicu, stojí najkrajší maďarský skanzen. Je taký rozľahlý, že po ňom výletníkov vozí vlak.

Obrovité múzeum v prírode sa nachádza vedľa cesty Sztaravoda, ktorá sa odtiaľto kľukatí do kedysi Slovákmi kolonizovaných Pilíšskych vrchov. Na okraji skanzenu stojí široké platené parkovisko, z ktorého vchádzame do areálu cez budovu železničnej stanice. Tu si kupujeme lístky nielen do skanzenu, ale aj na železničnú trať, ktorá meria vyše dvoch kilometrov a je najdlhšou svoju druhu v Európe. Dokopy pre dvoch dospelých za všetko zaplatíme 6 800 forintov, necelých tridsať eur, a vyberáme sa spoznávať maďarsky hovoriace oblasti strednej Európy.