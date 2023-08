Všetci sme si tým prešli. Mali sme pocit, že čokoľvek vymysleli naši rodičia je nudné, staromódne, zbytočné. S odstupom času, možno teraz, pri výchove svojho vlastného dieťaťa, si uvedomujeme, aké namáhavé bolo zaujať nás, našu pozornosť a dočkať sa úprimného poďakovania či prejavu radosti. Kým sa váš tínedžer vráti späť do školy, ešte je tu šanca na pekný záver leta. V prvom rade je však dôležité konzultovať plány so samotným pubertiakom. „Vhodné je zaujímať sa o jeho názor, pýtať sa na jeho očakávania a predstavy. Ak si želáte prežiť spoločný čas, určite si to ešte pred odchodom na dovolenku odkomunikujte a nájdite také aktivity, ktoré budú vyhovovať každému zúčastnenému. Dieťa by nemalo byť z tohto procesu vynechané. Spoločné zážitky sú totiž pre rodinu veľmi dôležité,“ radí renomovaná psychologička Mária Tóthová Šimčáková.



Tabuizovaná by v rodine s tínedžerom nemala byť ani téma samostatného výletu s partiou kamarátov. O všetkom ale rozhoduje miera samostatnosti a zodpovednosti dieťaťa. „Ak ho na výlet pustíte, musí počítať s tým, že potrebujete mať prehľad o tom kam ide, s kým ide, kedy sa vráti a podobne. Znakom zodpovednosti je aj stupeň tínedžerskej zvedavosti. Ak kamaráti skáču do neznámej vody, to ešte neznamená, že tak musia robiť všetci. Rodič by mal poznať svoje dieťa, jeho vlastnosti. Ono by však malo počítať aj s kontrolou zo strany rodiča,“ pokračuje odborníčka.



Ak aj dôjde ku strate našej dôvery vo vzťahu k dieťaťu, napríklad po požití alkoholu, postaviť by sme sa mali do roly chápajúceho rodiča. Nie toho poučujúceho. Pýtajte sa na príčiny, čo tomu predchádzalo, prečo sa dieťa rozhodlo konať tak, ako konalo. Unáhlené tresty nápravu správania neprinesú. Ako však prázdninuje so svojimi deťmi – pätnásťročným synom a devätnásťročnou dcérou - samotná detská psychologička?



„V prvom rade chcem, aby mi moje deti venovali ich čas. Nie ja im, oni mne. Vyhľadávame skôr adrenalínové aktivity, kombináciu cestovania a zážitkov. V obľube máme rakúsky Familypark. Dám sa nahovoriť na húsenkové dráhy aj kolotoče. Samozrejme so zreteľom na svoj vlastný komfort. Tiež dovolím svojim deťom zostaviť si program aj podľa ich vlastných preferencií. Nuda nemusí byť na škodu,“ dodáva s úsmevom Mária Tóthová Šimčáková. Staršie deti nás totiž môžu ešte mnohým veciam priučiť. A za to im môžeme byť vďační.

Zábavný park je vhodnou destináciou pre rodiny s tínedžermi. Vyskúšajte aj vy rakúsky Familypark

