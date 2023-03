Pohľad z Lomnického sedla do Tatranskej Lomnice,

Hoci v nížinách už vládne jar, na horách je stále zima a na najkrajších slovenských zjazdovkách je stále plno lyžiarov. Najvyššie položenou a najpopulárnejšou zjazdovkou v strednej Európe je Lomnické sedlo nad Tatranskou Lomnicou.

Vrcholová stanica kultovej trate vo Vysokých Tatrách leží vo výške 2 166 metrov nad morom a spočiatku má priemerný sklon štyridsať percent. Aby sa dala upraviť, potrebuje na ňu napadnúť aspoň meter prírodného snehu. Ten potom ratrakom niekedy upravujú aj trikrát za noc.

Jazdí tu aj Kiska

Lyžovanie na miestach, kde vznikli aj kultové filmy Medená veža a Orlie pierko, je na jar pôžitkom, treba si však privstať a užívať si sneh, kým nezmäkne. Čierna zjazdovka meria 1240 metrov, na Skalnaté pleso prekonáva prevýšenie takmer pol kilometra a užívajú si ju najmä zdatnejší lyžiari, vrátane bývalého slovenského prezidenta Andreja Kisku.

Čierna zjazdovka meria 1240 metrov. Zdroj: JÁN DZÚR

V minulých dvoch rokoch Lomnické sedlo fungovalo až do prvej tretiny mája a ani tento rok to zrejme inak nebude. Lyžiarom po oteplení prišlo vhod aj prudké ochladenie, ktoré zimnú sezónu na severe Slovenska udrží určite do Veľkej Noci.