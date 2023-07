Pred druhou svetovou vojnou pri mestečku Králiky na východe Čiech postavili najdokonalejší obranný val Európy. Sústava bunkrov, zákopov a strieľní mala Československo zachrániť pred okupáciou fašistickým Nemeckom, vojská ktorého k nám mali vtrhnúť práve týmto smerom. Nestalo sa tak, dnes sú betónové pevnosti veľkým lákadlom kraja, ktorým mala po pripojení k Tretej ríši viesť diaľnica z Berlína do Viedne. Ani to nie je pravda, no teraz tak trochu odľahlý región pretínajú náučné chodníky o vojenskej histórii.

Hlavným bodom obrannej línie pod Králickým Snežníkom bola delostrelecká tvrdza Hůrka, najväčšia pevnosť svojho druhu v Československu. Ide o monumentálne dielo predvojnového pohraničného opevnenia v centre Králickej pevnostnej oblasti, ktorú tvorí sústava šiestich sprístupnených pechotných a delostreleckých zrubov. Tie sú prepojené kilometrami chodieb, tunelov a sál a nachádzajú sa až šesťdesiat metrov pod povrchom. Samotnou Hůrkou vedie úzkorozchodná železnica a dokázali do nej vojsť aj nákladné autá.