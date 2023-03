Ryžové kôpky s lososom

Potrebujeme:

3 hrnčeky varenej ryže

1 fileta lososa

1 hrnček ružičiek brokolice

2 vajcia

2 lyžice striedky bieleho pečiva (alebo strúhanky)

1 lyžica nátierkového masla

1 lyžica kôpru

pol lyžičky citrónovej kôry

štipka mletého bieleho korenia

soľ

olej na vymastenie hrnčekov

Postup:

- Brokolicu krátko povaríme vo vriacej osolenej vode, scedíme a nasypeme do misy. Pridáme varenú ryžu, nadrobno nakrájaného lososa, vajce, nátierkové maslo, nasekaný kôpor a citrónovú kôru. Osolíme, okoreníme a zahustíme rozdrvenou striedkou.

- Štyri hrnčeky vymastíme olejom, vyložíme potravinárskou fóliou, naplníme zmesou a hornú časť hrnčekov zakryjeme fóliou.

- Do širokého hrnca nalejeme vodu do výšky 5 cm a privedieme do varu. Hrnčeky vložíme do vody a na miernom ohni varíme približne 20 minút. Po uvarení vyklopíme a podávame s rôznymi smotanovými omáčkami.

Náš tip:

Brokolicu a kôpor môžete nahradiť sparenými špenátovými listami a rozdrveným strúčikom cesnaku, ale tiž morskými riasami. s nimi opatrne, aby neprebili chuť.