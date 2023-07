Nedávno sme v priamom prenose sledovali ničivú silu vodného živlu, keď v rusko-ukrajinskej vojne odpálili priehradu. Čoraz častejšie sa však spomína i hrozba odpálenia atómovej elektrárne. Čo by to znamenalo, si už vieme predstaviť „vďaka“ Černobyľu, ktorého smrtiaci výbuch má veľa pamätníkov. Z histórie však poznáme aj katastrofické dôsledky použitia atómovej bomby. Bezprostredne nezničila len Hirošimu a Nagasaki, ale ešte dlhý čas potom zabíjala nových nevinných, ktorí boli ožiarení. Zostáva len dúfať, že sa ľudstvo poučilo, aj keď to tak nevyzerá. Preto treba ničivú silu atómu neustále pripomínať. Varovaním môže byť aj nový film Oppenheimer, ktorý odkrýva príbeh vedca, ktorý chce zachrániť svet aj za cenu rizika, že ho zničí. Svetová premiéra bola zámerne stanovená na júlové výročie prvého jadrového testu, ktorý sa v lete v roku 1945 vykonal v Novom Mexiku.

Otec atómovky

Jacob Robert Oppenheimer bol geniálny vedec. Venoval sa astrofyzike, lenže zomrel skôr, než boli jeho vesmírne poznatky docenené, a preto nezískal Nobelovu cenu, hoci by si ju zaslúžil. Bežný človek dnes o ňom však vie len to, že je otcom atómovej bomby, ktorý riskoval, že zničí planétu, a teda sa mu prisudzuje nekonečný zoznam minulých aj budúcich obetí vojenskej jadrovej politiky. Nie je to však celkom spravodlivé, lebo na rozdiel od takého Hitlera konal s dobrým úmyslom.

Hoci sa scenárista a režisér Christopher Nolan vo svojej dráme sústreďuje len na jeho „atómový príbeh“, nechce ho zneužiť a očierniť. Zaujíma ho spôsob vedcovho uvažovania, psychika a morálne dilemy, ktoré iste riešil pri svojich pokusoch.

Bude konečne Oscar?

Nolan bol päťkrát nominovaný na Oscara a štyrikrát na Zlatý glóbus, no žiadnu nomináciu nepremenil. Možno práve vďaka Oppenheimerovi sa predsa len dočká prestížnych cien. Je to totiž jeho najambicióznejší film, od ktorého si sľubuje viac než od Dunkirku, ktorý získal tri Oscary za zvuk a strih. Teraz mu až tak nešlo o dramatickú akciu, ale o psychologickú životopisnú drámu, keď sa snaží pochopiť otca atómovej bomby. Vedec predsa dobre vedel, že má v rukách vynález skazy. Vedel aj o reálnej možnosti, že keď pri teste stlačia tlačidlo a odpália prvú jadrovú bombu, môžu zapáliť atmosféru a zničiť celú planétu. Napriek tomu to so svojím tímom spravil! Režisér vychádzal z knihy American Prometheus ocenenej Pulitzerovou cenou. Vo svojom diele sa rozhodol vziať divákov do miestnosti, kde vedci v rozprave zvažovali možné riziká, aj tam, kde pokus zrealizovali.