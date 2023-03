S rozlohou viac ako dva a pol tisíca metrov štvorcových bol najväčším na svete. Použili naň tri milióny litrov vody a šesť tisíc metrov kubických snehu. Stavať ho mohli iba pri mínusových teplotách a do nedávnej podoby ho desiatky robotníkov lepili asi mesiac. V ľadovom bludisku Snowlandia v poľskom meste Zakopané boli chodby, ktoré merali cez jeden kilometer a múry vysoké viac ako dva metre. Nemohli ste sa na ne šplhať, ani si do ľadu vyrezávať značky.

Nad labyrintom bola snežná veža s vyhliadkovou terasou. Práve na nej stáli ľudia, ktorí už z labyrintu vyšli a odtiaľto krikom usmerňovali nešťastníkov, čo to ešte nezvládli. Väčšina z nich sa stratila hneď pri vchode, iným to trvalo hodinu, no boli aj takí, čo to vzdali a zamierili k ďalšej atrakcii.