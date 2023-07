Aby sa špekáčiky ľahšie jedli, môžete do nich zapichnúť špáradlo.

Špekáčiky v zemiakovom ceste

4 špekáčiky

300 g zemiakov

50 g krupice

soľ

50 g hladkej múky

1 vajce

štipka prášku do pečiva

Postup:

- Zemiaky umyjeme, dáme variť do osolenej vody, zlejeme a necháme vychladnúť. Špekáčiky ošúpeme a prekrojíme po dĺžke. Zemiaky ošúpeme a postrúhame. V mise zmiešame zemiaky s múkou, so soľou, s krupicou, s vajcom a s práškom do pečiva.

- Cesto dôkladne premiesime a vyvaľkáme z neho valec. Rozdelíme na osem rovnakých častí. Každú časť natenko rozvaľkáme a zabalíme do nej polovicu špekáčika.

- Vo veľkom hrnci prevaríme osolenú vodu. Zabalené špekáčiky vložíme do vriacej vody a povaríme 5 až 7 minút. Podávame posypané opraženou cibuľkou.