Dobrý kurací vývar je ozdobou rodinného stola. Nemusí to však byť len číra „voda“, ale základ pre množstvo delikátnych polievočiek.

Kuracia polievka so špargľou

400 g kuracieho mäsa, 1 l vody, 3 guľôčky celého čierneho korenia, soľ, 1 cibuľa, 60 g mrkvy, 40 g zeleru, 1 čili paprička, 1 paprika, 300 g sterilizovanej, alebo čerstvej špargle, 1 lyžica petržlenovej alebo zelerovej vňate

Postup:

Kuracie mäso podľa potreby vykostíme a mäso nakrájame na rezance. Kosti vložíme do hrnca, zalejeme vodou, osolíme a okoreníme. Pridáme očistenú a nakrájanú cibuľu, mrkvu a zeler. Privedieme do varu a na miernom ohni povaríme asi 30 minút. Potom do vývaru pridáme čili a nakrájanú papriku.

Do polievky vložíme mäso a uvaríme domäkka. Kosti vyberieme a do polievky vložíme nakrájanú špargľu. Prehrejeme a odstavíme. Rozdelíme do tanierov a ozdobíme nasekanou vňaťou.