Makový nákyp s polevou

Potrebujeme:

4 vajcia

90 g práškového cukru

nastrúhaná kôra z 1 citróna

120 g mletého maku

100 g mletých mandlí

30 g čokolády

lekvár podľa chuti

tuk na vymastenie a múka na vysypanie formy

Poleva:

200 g práškového cukru

2 lyžice rumu

2 lyžice horúcej vody

Postup:

Vajcia rozdelíme, žĺtky vymiešame spolu s cukrom, citrónovou kôrou, pridáme mak, mandle a postrúhanú čokoládu. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a opatrne ho zapracujeme do cesta. Cesto nalejeme do vymastenej a pomúčenej formy s rozmermi 25 x 25 cm. Vložíme do vyhriatej rúry a upečieme pri miernej teplote.

Poleva: V mise 20 minút miešame cukor s rumom a vodou.

Vychladnutý koláč potrieme lekvárom a polejeme polevou.