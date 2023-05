Pomarančové linecké koláčiky

Potrebujeme:

300 g hladkej múky

1 balíček prášku do pečiva

200 g tuku na pečenie

100 g práškového cukru

2 žĺtky

soľ

strúhaná kôra z 2 pomarančov

pomarančový džem

Pena:

1 bielok

150 g práškového cukru

2 lyžice pomarančovej šťavy

štipka soli

Postup:

- Múku, prášok do pečiva, tuk, žĺtky, štipku soli, pomarančovú kôru a práškový cukor zmiešame a vypracujeme hladké cesto. Zabalíme do fólie a dáme na 30 minút do chladničky.

- Pena: Bielok vyšľaháme dotuha s cukrom, pomarančovou šťavou a so štipkou soli.

- Cesto vyvaľkáme a povykrajujeme z neho kolieska. Preložíme na plech vystlaný papierom na pečenie. Polovicu koliesok ozdobíme penou. Pečieme doružova v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia.

- Po upečení neozdobené kolieska potrieme džemom a odspodu prilepíme ku kolieskam s penou.