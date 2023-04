Pripraviť si v domácich podmienkach slávnu salámu, ktorá si dokonca zahrala hlavnú rolu vo filme so Sophiou Loren, nie je až také zložité.

Mortadella

Výborne veľkonočné pohostenie. Zdroj: Archív NMH

Potrebujeme:

1 kg bravčového bôčika

5 vajec

1 strúčik cesnaku

1 lyžica vegety

štipka strúhaného muškátového orieška

1 lyžička mletého čierneho korenia

1 lyžička soli

mletá červená paprika

Postup:

Bôčik najemno pomelieme, pridáme vajcia, rozotretý cesnak, vegetu, korenie, muškátový oriešok a soľ. Necháme 24 hodín odstáť.

Mäsovú hmotu preložíme do mikroténového vrecúška alebo do umelého čreva ako na tlačenku. Vrecko na oboch stranách dobre previažeme, vložíme do hrnca s vriacou vodou a varíme 90 minút. Po vybratí z vody necháme vychladnúť vo vrecku.

Potom vrecko odstránime a hotovú mortadellu obalíme v mletej červenej paprike.