Podvodníky

Potrebujeme:

500 g polohrubej múky

20 g droždia

pol lyžičky kryštálového cukru

soľ

300 g tuku na pečenie

6 lyžíc mlieka

vajce na potretie

nemletý mak, rasca, sezam, mletá paprika na posypanie

Postup:

- Múku preosejeme do misy, rozdrobíme do nej droždie. Pridáme soľ, cukor, tuk a mlieko. Všetky suroviny spracujeme na hladké cesto, vyformujeme do gule a na 1 hodinu ponoríme do studenej vody.

- Cesto vyberieme z vody, osušíme utierkou a rozvaľkáme na plát s hrúbkou 5 až 7 mm. Z cesta povykrajujeme kolieska s priemerom 2 cm.

- Kolieska preložíme na suchý a soľou posypaný plech a potrieme rozšľahaným vajcom. Kolieska podľa chuti posypeme makom, sezamom, rascou alebo paprikou. Upečieme vo vyhriatej rúre doružova. Po upečení necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.