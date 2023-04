Možno by ste boli prekvapení, na koľko spôsobov sa dá využiť mrkva aj v sladkej kuchyni.

Mrkvové rezy s ananásom

4 vajcia, 180 g práškového cukru, 180 g polohrubej múky, 200 g nastrúhanej mrkvy najemno, 100 ml smotany na varenie, 100 g masla, 1 balíček prášku do pečiva

Plnka:

400 g ananásového kompótu, 400 ml smotany na varenie, 200 ml ananásovej šťavy z kompótu, 3 lyžice hladkej múky, 2 balíčky vanilínového cukru, 150 g masla, 150 g práškového cukru, 100 ml mrkvovej šťavy, biela čokoládová poleva

Postup:

Zo smotany, z ananásovej šťavy, hladkej múky a vanilínového cukru uvaríme hustú kašu. Odstavíme a necháme úplne vychladnúť. Maslo vyšľaháme s práškovým cukrom a postupne doň zašľaháme uvarenú kašu. Potom zľahka primiešame kúsky ananásu.

Vajcia rozdelíme a žĺtky vyšľaháme s cukrom a s maslom na penu. Postupne pridáme smotanu a spolu ešte prešľaháme. Zľahka zamiešame múku s práškom do pečiva. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, ktorý spolu so strúhanou mrkvou zamiešame do cesta. Cesto preložíme na plech vystlaný papierom na pečenie v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia pečieme 30 minút. Po upečení vyberieme a necháme vychladnúť.

Z vychladnutého cesta stiahneme papier, pokvapkáme mrkvovou šťavou a natrieme ananásovou plnkou. Vrch polejeme bielou čokoládou. Hotové rezy môžeme ozdobiť kúskami ananásu.