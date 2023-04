Mrkvové rezy s ľadovou polevou

Potrebujete:

180 g tuku na pečenie

180 g práškového cukru

2 vajcia

400 g hladkej múky

250 g strúhanej mrkvy

100 ml mlieka

1 balíček prášku do pečiva

soľ

tuk na vymastenie a hrubá múka na vysypanie plechu

Poleva:

90 g práškového cukru

1 bielok

1 lyžica citrónovej šťavy

Postup:

- Zmäknutý tuk vyšľaháme s cukrom na penu. Postupne po jednom do peny zašľaháme žĺtky z vajec. Potom pridáme preosiatu múku zmiešanú s práškom do pečiva a mrkvu. Všetko dôkladne premiešame. Cesto rozriedime mliekom. Z bielkov a zo soli vyšľaháme tuhý sneh a zľahka ho zapracujeme do cesta.

- Cesto vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech. Upečieme vo vyhriatej rúre. Po upečení vyberieme a necháme vychladnúť.

- V miske zmiešame cukor, bielok a citrónovú šťavu. Pomocou drevenej varešky zmes miešame, až sa všetok cukor rozpustí. Polevu nanesieme na vychladnutý koláč a necháme zaschnúť. Potom ho nakrájame na rezy.