Čokoládová pena

Potrebujeme

300 g horkej čokolády

150 ml mlieka

3 vajcia

600 g smotany na šľahanie

270 g kryštálového cukru

hoblinky bielej čokolády na ozdobenie

Postup:

- Vajcia rozdelíme a bielky vyšľaháme dotuha s cukrom.

- V horúcom vodnom kúpeli rozpustíme čokoládu a zapracujeme do nej žĺtky a mlieko. Zmes ohrejeme, nesmie sa však variť.

- Do čokoládovej zmesi opatrne zamiešame sneh z bielkov a odstavíme. Šľahačku vyšľaháme dotuha a opatrne primiešame do peny. Naplníme do pohárov a dáme na 24 hodín do chladničky. Pred podávaním ozdobíme hoblinkami bielej čokolády.