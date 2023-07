Obrátený broskyňový koláč

Potrebujeme:

150 g hladkej múky

75 g tuku na pečenie

50 g kryštálového cukru

1 žĺtok

štipka soli

hladká múka na posypanie dosky

Plnka:

6 zrelých broskýň alebo 1 veľká konzerva broskýň

30 g rozpusteného masla či tuku na pečenie

30 g kryštálového cukru

50 g nadrobno nakrájaných pistácií

Postup:

- Múku preosejeme do misy. Primiešame zmäknutý tuk, cukor, žĺtok a soľ. Rýchlo vypracujeme hladké cesto, vyformujeme do gule, zabalíme do fólie a dáme na 30 minút do chladničky.

- Umyté a osušené broskyne nakrájame na štvrtiny. Tortovú formu vyložíme papierom na pečenie, ktorý potrieme rozpusteným tukom. Na dno nasypeme cukor a pistácie. Na to rovnomerne rozvrstvíme broskyne.

- Stuhnuté cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske a zakryjeme ním broskyne vo forme. Cesto popritláčame a koláč dáme na 25 až 30 minút piecť do rúry vyhriatej na 200 °C. Po upečení vyberieme z rúry, necháme krátko vychladnúť a koláč rýchlym pohybom preklopíme na servírovací tanier.