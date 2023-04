Magický list

Vyskúšajte silu písaného slova. Zdroj: Shutterstock

Ak ste sa stále nezmierili s tým, že vás bývalý partner opustil, vyskúšajte písmenkovú mágiu. Predtým, ako to urobíte, sa však zamyslite, či je táto osoba pre vás vôbec vhodná! Ak áno, napíšte svojmu bývalému list červeným perom, do ktorého uvediete všetko, čo chcete, odhaľte celý svoj vnútorný život a želania. Potom list bezpečne spáľte v kovovej miske. Potom napíšte druhý list a dajte si ho pod vankúš na 3 dni. Potom list zložte a červeným perom napíšte „Milujem ťa zo srdca, aj ty by si ma mal milovať zo srdca.“ List neodosielajte, odložte ho niekam do skrinky. Môže sa stať, že expartner vás bude čoskoro kontaktovať.