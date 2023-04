Medové karamelové rezy

Potrebujete:

450 g hladkej múky

2 lyžice medu

200 ml mlieka

200 g kryštálového cukru

70 g tuku na pečenie

2 vajcia

1 lyžička sódy bikarbóny

tuk na vymastenie plechu

čokoládová poleva

Plnka:

150 g kryštálového cukru

400 ml mlieka

3 lyžice hrubej múky

2 lyžice rumu

250 g masla

1 lyžica medu

Postup:

- Mlieko, cukor, med, zmäknutý tuk a vajcia spolu zmiešame v hrnci. Za stáleho miešania povaríme do zhustnutia. Odstavíme a necháme vychladnúť. Múku preosejeme so sódou bikarbónou do veľkej misy a primiešame vychladnutú zmes. Vypracujeme mäkké cesto, ktoré rozdelíme na štyri rovnaké časti. Každú časť rozvaľkáme natenko na veľkosť plechu. Postupne všetky štyri časti upečieme dobleda vo vyhriatej rúre na mierne vymastenom plechu.

- V hrnci rozpustíme cukor na karamel, zalejeme polovicou mlieka a povaríme, aby sa všetko spojilo. V druhej časti mlieka rozmiešame múku a vlejeme do karamelového mlieka. Za stáleho miešania uvaríme hustú kašu. Odstavíme a necháme vychladnúť.

- Do vychladnutej kaše zamiešame rum, zmäknuté maslo a med. Plnku rozdelíme na tri časti a potrieme ňou tri pláty. Poukladáme ich na seba. Zakončíme čistým plátom, ktorý zvrchu potrieme čokoládovou polevou. Pred podávaním necháme stuhnúť a zvlhnúť v chladničke.