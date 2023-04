Banka lásky, stredoveký meštiansky dom, ktorý v Banskej Štiavnici nedávno vyhorel, sa preslávil ľúbostným príbehom Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča. Marínin otec Pavol bol garbiarsky majster, spolumajiteľ baní, vlastnil výčap vína a viaceré nehnuteľnosti. Jeho rodina patrila v meste k najbohatším. Sládkovič od dvanástich rokov študoval na štiavnickom lýceu. Trel biedu a tak tak si privyrábal aj ako domáci učiteľ u Pischlovcov, ktorým doučoval synov. Medzi ním a rovnako starou Marínou preskočila iskra, ktorá sa rozhorela do lásky.

V septembri 1840 Andrej odišiel študovať do Bratislavy, neskôr na univerzitu v nemeckom Halle. Tam dostal list, v ktorom mu slečna Pischlová oznámila, že matka ju chce vydať za iného. Sládkovič jej odpísal, že jej nechce stáť v ceste, no zo smútku z nenaplnenej lásky Maríne už ako vydatej žene napísal ľúbostnú báseň s náznakmi erotiky. Bol to vraj škandál, ktorý nahneval celú rodinu, no v mestečku sa dodnes klebetí, že rukopis si Marína schovávala do smrti. Veľmi šťastná však nebola. A čo Andrej Sládkovič?