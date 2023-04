Renomovaný denník The New York Times o ňom napísal: „V časoch, keď každý mesiac prichádzajú na trh nové smartfóny, slovenský nadšenec technológií ponúka vo svojom múzeu starých telefónov výlet do histórie. Vraciate sa tu do čias, keď mobily vážili viac než dnešné počítače a väčšina ľudí si ich nemohla dovoliť,“ opisujú americké noviny atmosféru v Dobšinej, kde tróni najväčšia súkromná zbierka mobilných telefónov na Slovensku. V dvoch miestnostiach ich Štefan Polgári (32) má asi tri tisíc, ďalšie stovky ukrýva v sklade.

„Chcel som byť novinár, no súčasne ma nadchli mobilné telefóny. Firma, ktorá ich predávala, mi každých desať dní jeden požičala a ja som naň ešte ako gymnazista napísal recenziu. Keď dnes tieto kúsky vidia v múzeu mladí ľudia pýtajú sa ma: a to ste nimi naozaj telefonovali?“ vráti sa do minulosti Štefan Polgári. V zbierke má aj vyše dvadsať rokov starý Siemens S4, ktorý sa podobá na tehlu. Dnes by sa ním asi nikto nepochválil, no v deväťdesiatych rokoch stál závratných 23 tisíc korún, vtedy dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku.