Máloktoré turistické stredisko v strednej Európe má za sebou taký zaujímavý príbeh ako Štrbské Pleso. V polovici devätnásteho storočia vlastnil pozemky v okolí teraz najznámejšieho slovenského morského oka najbohatší zemiansky rod z Liptova, Svätojánski. Les, zásobáreň palivového dreva a tiež poľovnícky revír vo Vysokých Tatrách ale nikto nechcel. Napokon sem z Budapešti prichádza Jozef Svätojánsky (*1818 – †1905), ten sa ale tiež usadil v Liptovskom Jáne, v obci svojich predkov.

Štrbské pleso je najznámejšie slovenské prírodné jazero, dnes je vychytenou turistickou destináciou. Zdroj: JÁN DZÚR

Po svojich pradedoch zdedil uhorský gróf liptovskú časť Vysokých Tatier, bane na Kriváni a tiež Štrbské Pleso. Kedysi bezcenné jazero mu vraj bolo len na oštaru. Najskôr ho chcel vypustiť, no ako predvídavý hospodár do vody nasadil ryby a na brehu si postavil jednoduchý poľovnícky zrub. Netrvalo dlho a sprístupnil ho výletníkom, ktorých sem dopravila nová železnica z Bohumína do Košíc. Na konci devätnásteho storočia už zo Štrbského Plesa bola vyhľadávaná kúpeľná osada s hotelmi a reštauráciami.