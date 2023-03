Makové rezy

Potrebujete:

400 g hladkej múky

1 kocka droždia

100 g kryštálového cukru

100 ml mlieka

soľ

1 vajce

100 g masla

Plnka:

500 ml mlieka

400 g mletého maku

1 balíček vanilkového pudingu

150 g kryštálového cukru

soľ

80 g masla

100 g hrozienok

Krém:

250 ml mlieka

pol balíčka vanilkového pudingu

50 g masla

3 vajcia

4 lyžice kryštálového cukru

Postup:

- Z droždia, lyžičky cukru, lyžice múky a vlažného mlieka pripravíme kvások. Zvyšnú múku preosejeme do misy, pridáme soľ, cukor, vajcia, vykysnutý kvások a maslo. Vymiesime hladké nelepivé cesto, zakryjeme a necháme vykysnúť.

- Na plnku dáme do hrnca mlieko a privedieme ho do varu. Prisypeme mak spolu s pudingom, cukrom a so štipkou soli. Krátko povaríme. Potom pridáme maslo, necháme rozpustiť, vmiešame hrozienka a odstavíme. Na krém uvaríme z mlieka a pudingu hustý krém, v ktorom rozpustíme maslo. Odstavíme a necháme vychladnúť. Do studeného krému zašľaháme žĺtky. Z bielkov a cukru vyšľaháme tuhý sneh, ktorý opatrne zapracujeme do krému.

- Vykysnuté cesto vyvaľkáme a vyložíme ním plech. Na cesto nanesieme makovú plnku a rovnomerne ju rozotrieme. Nakoniec navrch nanesieme krém. Pečieme zhruba 40 minút v rúre vyhriatej na 170 stupňov Celzia.